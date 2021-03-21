Savcılık Gergerlioğlu'nun gözaltı gerekçesini açıkladı! HDP'den videolu yanıt gecikmedi

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı. Savcılık tarafından gözaltı gerekçesiyle ilgili açıklama yapılırken, "TBMM koridorlarında terör örgütü elebaşı ve terör örgütü lehine slogan atılarak terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edildi" denildi. Açıklamaya HDP tarafından videolu yanıt geldi ve "Savcının yalanı bir saat bile sürmedi. Yazık ki Meclis Başkanı da açıklamasında aynı yalanı referans göstermiş!" ifadelerine yer verildi.

TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kararın ardından Meclis'te eyleme başlamıştı.

GERGERLİOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Gergerlioğlu eyleminin 5'inci gününde polis tarafından gözaltına alındı. Abdest aldığı sırada gözaltına alındığı belirtilen Gergerlioğlu, pijama ve terlikleriyle götürülürken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

"SLOGAN ATILIP TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPILDI"

Açıklamada Gergerlioğlu'nun başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı aktarılırken, "TBMM koridorlarında terör örgütü elebaşı ve terör örgütü lehine slogan atılarak terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edilerek, Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

HİÇ KİMSE TBMM'Yİ HUKUK DIŞI PROPAGANDANIN PARÇASI KILAMAZ"

Savcılığın açıklamasının ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop da bir açıklama yaptı ve "Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği hukuk dahilinde yapılır, yapılmıştır. Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez" dedi.

"SAVCININ YALANI BİR SAAT BİLE SÜRMEDİ"

Konuyla ilgili olarak HDP tarafından videolu bir paylaşım yapıldı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gergerlioğlu'nun koridordan ayrılışına yer verildi ve "Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Genel Kurul'dan ayrılıp grup salonunda nöbete başlama anının görüntüleri bunlar... Savcının yalanı bir saat bile sürmedi. Yazık ki Meclis Başkanı da açıklamasında aynı yalanı referans göstermiş!" ifadelerine yer verildi.