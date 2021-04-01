HDP'den, partinin kapatılmasına ilişkin iddianamenin AYM tarafından iadesine yönelik değerlendirme
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HDP'den, partinin kapatılmasına ilişkin iddianamenin AYM tarafından iadesine yönelik değerlendirme

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, partilerinin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesinin Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kabul edilmesi halinde halkın vicdanında derin yaralar açılmış olacağını savundu.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, partilerinin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesinin Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kabul edilmesi halinde halkın vicdanında derin yaralar açılmış olacağını savundu.

Günay, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AYM'nin HDP'nin kapatılması istemine ilişkin iddianameyi "mesnetsiz" bulduğu gerekçesiyle iade ettiğini öne sürdü.

İddianamenin hukuki değil, siyasi olduğunu iddia eden Günay, "Hukuki zeminden bu kadar yoksun bir iddianame eğer kabul edilseydi, halkın vicdanında derin yaralar açılırdı. Dolayısıyla AYM, bu kararı vererek en azından şimdilik demokratik siyasete ve evrensel hukuka aykırı olan bu oyunun bir parçası olmamıştır." dedi.

Günay, AYM'nin iade kararıyla, kendilerinin dile getirdiği gerçekleri teyit ettiğini kaydederek şöyle devam etti:

"Bırakın bu metnin bir hukuki metin olmasını, herhangi bir polis karakolunun hazırlayacağı bir tutanağın ciddiyetinden dahi yoksun bir metindi. Görevlendirilen raportörün ve Anayasa Mahkemesinin kararı, bizler açısından 'Bu kadar hukuk garabeti de fazla' anlamına gelmektedir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin AYM'nin kapatılmasına ilişkin değerlendirmeleri olduğunu ifade eden Günay, "AYM, demokratik hukuk devletlerinde bir gereklilik, bir zorunluluktur. Anayasal denetim açısından bir zorunluluktur. Dolayısıyla AYM'nin hedef alındığı bir ülkede anayasal bir kaos yaratılmak istenmektedir." diye konuştu.

Günay, AYM'nin kararlarına dönük eleştirileri olabileceğini ancak AYM'nin kapatılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

HDP'den, partinin kapatılmasına ilişkin iddianamenin AYM tarafından iadesine yönelik değerlendirme
HDP'den, partinin kapatılmasına ilişkin iddianamenin AYM tarafından iadesine yönelik değerlendirme
HDP'den, partinin kapatılmasına ilişkin iddianamenin AYM tarafından iadesine yönelik değerlendirme
HDP'den, partinin kapatılmasına ilişkin iddianamenin AYM tarafından iadesine yönelik değerlendirme

Kaynak: Anadolu Ajansı

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