HDP Belediye başkanı gözaltına alındı
HDP Belediye başkanı gözaltına alındı Iğdır'da HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı.
15.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:30
HDP Belediye başkanı gözaltına alındı
IĞDIR - Iğdır'da HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı.
Hakkında terör soruşturması nedeniyle bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Polis ve Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, güvenlik güçleri belediye önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: İHA