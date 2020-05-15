HDP Belediye başkanı gözaltına alındı
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HDP Belediye başkanı gözaltına alındı

HDP Belediye başkanı gözaltına alındı Iğdır'da HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı.

HDP Belediye başkanı gözaltına alındı
15.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:30

HDP Belediye başkanı gözaltına alındı

IĞDIR - Iğdır'da HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı.

Hakkında terör soruşturması nedeniyle bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Polis ve Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, güvenlik güçleri belediye önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

HDP Belediye başkanı gözaltına alındı

Kaynak: İHA

Manşet

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