HBB Tarıma Katkı Sağlayan Hizmetlerini Sürdürüyor

Kanallarda, suyun israfını önlemek ve üreticilere daha sağlıklı ulaşmasını sağlamak amacıyla yabani ot, çamur ve mil temizliği çalışmaları gerçekleştiren ekipler, ihtiyaç arz eden alanlarda da onarım yaptı.

Uzunbağ Mahallesi'ndeki kanal temizliği çalışmalarını tamamlayan ekipler Fidanlı Mahallesi'nde de temizlik çalışması başlattı.