HBB Tarıma Katkı Sağlayan Hizmetlerini Sürdürüyor
HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Tarımsal Şube Müdürlüğü, Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi'nde tarımsal sulama kanallarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Kanallarda, suyun israfını önlemek ve üreticilere daha sağlıklı ulaşmasını sağlamak amacıyla yabani ot, çamur ve mil temizliği çalışmaları gerçekleştiren ekipler, ihtiyaç arz eden alanlarda da onarım yaptı.
Uzunbağ Mahallesi'ndeki kanal temizliği çalışmalarını tamamlayan ekipler Fidanlı Mahallesi'nde de temizlik çalışması başlattı.