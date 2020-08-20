HBB deniz ve sahil temizliği çalışmalarını sürdürüyor
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HBB deniz ve sahil temizliği çalışmalarını sürdürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı deniz ve sahillerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına devam ediyor.

HBB deniz ve sahil temizliği çalışmalarını sürdürüyor
20.08.2020 12:50 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:54

Denizde tekneler sahilde personel vasıtasıyla devam eden çalışmalar kapsamında çöp ve atıklar toplanarak sahillerden uzaklaştırılıyor.

İki adet deniz yüzeyi temizlik teknesi ile deniz yüzeyinde yüzer halde bulunan ambalaj atıkları ve çöpler toplanırken sahillerde 85 personel ara vermeden çalışmalarına devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 15 Nisan ile 15 Ağustos tarihleri arasında deniz yüzeyinden 8 bin 200 kg, kumsallardan ise 382 ton çöp ve atık toplanarak bertaraf sahalarına taşındı.

Deniz ve sahillerde gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili açıklama Büyükşehir yetkilileri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın çevre hassasiyeti doğrultusunda Hatay'a yakışan temizliğin sağlanması amacıyla her alanda temizlik için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği deniz ve sahillerde temizlik sağlanabilmesi amacıyla iki deniz temizlik teknesi ve 85 personel ile temizlik çalışmaları gerçekleştirildiğini bildiren yetkililer, vatandaşlardan bu çalışmalara ortak olmalarını ve çöp ve ambalaj atıklarını çöp kutularına atmalarını istedi.

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle her zamankinden daha hassas davrandıklarını ve çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden yetkililer, deniz ve sahillerde gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra şehir genelinde temizlik çalışmalarına önem verdiklerini belirtti. Büyükşehir yetkilileri son olarak hijyen ve sosyal mesafenin hayati önem taşıdığı bu süreçte vatandaşların da şehir temizliği konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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