HBB'den ulaşım sorunlarına hızlı çözüm

HBB'den ulaşım sorunlarına hızlı çözüm

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, halkın can güvenliği için yeni yol, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

19.08.2019 13:37
HBB'den ulaşım sorunlarına hızlı çözüm

Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe- Gülderen bağlantı yollarında ulaşımı rahatlatabilmek amacıyla harekete geçen HBB ekipleri, vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için yol stabilize çalışmalarını gerçekleştirdi.

Mevsimsel koşullar nedeniyle yıpranan ve kullanışsız hale gelen yolları iyileştirerek halkın hizmetine sunan HBB yetkilileri, yol yapım çalışmalarına il genelinde devam edildiğini vurguladı.

Kaynak: Bültenler
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