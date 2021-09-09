Hazro ilçesinde şebeke hattı yapılıyor
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Hazro ilçesinde şebeke hattı yapılıyor

Hazro ilçesinde şebeke hattı yapılıyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hazro ilçesine içme suyu şebeke hattı ile terfi hattı yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hazro ilçesine içme suyu şebeke hattı ile terfi hattı yapıyor.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelerdeki su sorununu çözmek amacıyla yaptığı saha çalışmasında su alamadığını tespit ettiği kırsal mahalleler için yeni projeler oluşturdu.

DİSKİ ekipleri, çalışma kapsamında Hazro ilçesinin Yazgı, Çökeksu, Kırıkkaşık, Köprübaşı, Gözlü, Kavaklıboğaz, Teknebaşı, Dadaş, Dadaşağlı ve Ormankaya mahallelerinde tespit edilen içme suyu sorununu çözmek için harekete geçti.

Hazırlanan projeyle 12 bin 264 metre içme suyu şebeke hattı, 5 bin 181 metre terfi hattı, 155 metre isale hattı, 100 metre servis yolu, 4 gömme depo, 2 biriktirme yapısı, 2 motopomp, 550 metre tel çit imalatı yapacak.

Hazro ilçesinde şebeke hattı yapılıyor
Hazro ilçesinde şebeke hattı yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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