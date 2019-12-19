Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü
Hazreti Mevlana, vuslatının 746. yılında Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.
19.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:20
Hazreti Mevlana, vuslatının 746. yılında Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.
Erdemli Belediyesi Kültür Merkezinde Kargıpınarı Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Mevlana anlatıldı ve sema gösterisi sergilendi.
Etkinliğe, ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA