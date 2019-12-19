Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü
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Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü

Hazreti Mevlana, vuslatının 746. yılında Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.

19.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:20
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü

Hazreti Mevlana, vuslatının 746. yılında ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.

Kültür Merkezinde Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Mevlana anlatıldı ve sema gösterisi sergilendi.

Etkinliğe, ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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