BEYTULLAHİM - Hazreti İsa'nın doğduğu Beytullahim'de Milat pazarı açıldı

Hazreti İsa'nın doğduğu Filistin'in Beytullahim kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki yıl aradan sonra ilk defa Noel Bayramı hazırlığı çerçevesinde Milat pazarı açıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytullahim kenti belediyesi, Noel kutlamaları kapsamında Mehd Kilisesi (Nativity-Doğuş) sahasında 10 gün sürecek bir pazar kurdu.

Hristiyan inancına göre kutsal sayılan kentte kurulan pazarda, çeşitli etkinliklerin yanı sıra Noel'le ilgili çeşitli yiyecekler ve hediyelikler, Hristiyan vatandaşlar ile hacı ve turistlerin beğenisine sunuluyor.

Beytullahim Belediyesi Halkla İlişkiler Müdiresi Karmen Gattas AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle birçok insanın işini kaybettiğine dikkati çekerek, kurulan bu pazarda özellikle işlerini kaybeden kadınların el işlerine yer verildiğini kaydetti.

Noel Bayramı'nın yerel halkı da ziyaretçileri de mutlu ettiğine vurgu yapan Gattas, iki yıl aradan sonra bu pazarı kurmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Beytullahim şehrindeki Noel Kutlamaları iki yıl boyunca yapılamamış, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü sağlık protokolüne göre sınırlı sayıda katılımcı ile dini ayin gerçekleştirilmişti.

Hristiyan inancının en kutsal kenti olan Beytullahim, Hristiyan hacı ve turistleri ağırlamak üzere Hazreti İsa'nın doğum günü kutlamalarına hazırlanıyor.

Beytullahim Belediyesi, şehri Noel kutlamaları çerçevesinde süslemiş, Hristiyan dünyanın en kutsal noktası konumundaki Mehd Kilisesi meydanına da dev bir Noel ağacı yerleştirmişti.

Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity Kilisesi, Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından kabul ediliyor.

İmparator Konstantinus'un annesi Azize Helena tarafından 338 yıllarında inşa ettirilen kilise, Hristiyanlar tarafından ziyaret ediliyor. Daha sonraki yıllarda değişikliğe uğrayan kilise, 6. asırda İmparator Justinianos tarafından bugünkü biçimiyle yaptırıldı.