Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor
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Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor

21.01.2021 13:54 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:48

Hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video, sosyal medyada infial yarattı.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, görenleri şaşkına çevirdi. TikTok uygulamasına video çekip yükleyen hazır döner işletmesi çalışan 2 kişinin, müziğe eşlik ederken, maskesiz bir şekilde paketleme yaptığı görüldü.

"REZİLLİK, İĞRENÇLİK" NOTUYLA PAYLAŞTI

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı, "Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor. Rezillik, iğrençlik. En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez. Bu adamlara ayrı ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır bir ceza vereceksiniz ki işletme sahibi her türlü işletmesini böyle başıboş adamlara bırakmaya korkacak" ifadelerini kullandı.

TEPKİ TOPLADI

Çok sayıda kullanıcı, paylaşımın altına tepkisini dile getirdi. Bir kullanıcı, "Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı" ifadelerini kullandı.

Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (13)
DOĞRUCU VATANDAŞ: Hazır gıda almayın, tüketmeyin, çocuklarınıza yedirmeyin.
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: Tam hazır döner sipariş edecektim restladığım konuya bak.
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ADALET: TAM SOPALIK ŞU ÖNDEKİ. . . .
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