"Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Saçlarını önce beyaza boyayan sonra kısacık kesen Tilbe, bu kez de peruk taktı.