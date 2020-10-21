"Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak
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"Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak

21.10.2020 23:21 | Son Güncelleme: 21.10.2020 23:25

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Saçlarını önce beyaza boyayan sonra kısacık kesen Tilbe, bu kez de peruk taktı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcı Yıldız Tilbe, imaj değiştirdi. Yıldız Tilbe'nin peruklu imajı hayranları tarafından oldukça beğenildi.

"HAZIR ASKER"

Şarkıcı Yıldız Tilbe, saçlarını kısa kestirmişti. 54 yaşındaki Tilbe, yeni görüntüsünü "Hazır asker" notuyla paylaşmıştı. Yıldız Tilbe'nin yeni imajı takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

"BEYAZ YAPAMADILAR"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de saçlarını sarıya boyatan Tilbe, "Beyaz olayım dedim. Beyaz yapamadılar. Sarı saçta kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

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