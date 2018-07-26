Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Pekin Ziyareti Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pekin ziyaretinde dünyanın en büyük bankası Industrial and Commercial Bank of China'nın (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pekin ziyaretimizin son programında dünyanın en büyük bankası olan Industrial and Commercial Bank of China'nın (ICBC) Başkanı Sayın Yi Huiman ile Türkiye'deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik işbirliği konularını ele aldık" dedi. - ANKARA