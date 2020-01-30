: Hazer Amani, eşi Sıla'nın hamile olduğu haberler için ilk kez konuştu

30.01.2020 08:56 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:17

MasterChef yarışmasıyla yıldızı parlayan ünlü şef Hazer Amani, Ocak ayının ikinci haftasında bir süredir aşk yaşadığı ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile nikah masasına oturdu. Önceki gün bir mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Amani, Sıla'nın hamile olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

BEBEK HABERLERİ HAKKINDA KONUŞTU

Sıla ile tatilden döndükten sonra Bebek'teki mekanında görüntülenen Hazer Amani, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Sıla ile balayına gitmediğini, sadece arkadaşları ile beraber tatil planı yaptıklarını söyleyen Amani, Sıla'nın hamilelik iddialarına da açıklık getirdi. Sıla'nın evde güzel yemekler yaptığını anlatan şef, "Bebek haberleri yalan. Ama Allah büyük. Şimdilik öyle bir şey yok" dedi.

SILA'NIN HAMİLE OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucuları, Sıla Gençoğlu'nun hamile olduğunu iddia etti. Hatta yaşı daha fazla ilerlemeden anne olmak isteyen 39 yaşındaki Sıla'nın bu şansı kaçırmamak için evlilik kararı aldığı söylenmişti.

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Bir süredir aşk yaşayan Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çifti, 13 Ocak'ta dünyaevine girmişti. Sıla Gençoğlu'un nikah şahitliğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani'nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yapmıştı. Sıla Gençoğlu, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Hazer Amani'ni damatlık tercihi de Cavalli olmuştu.

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