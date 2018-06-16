Hazar Ergüçlü ve 19 Yaş Büyük Sevgilisi Onur Ünlü Barıştı

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde ayrılan oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü, barıştı. İkili Taksim'deki bir eğlence mekanında yaklaşık 3 saat sarmaş dolaş eğlendikten sonra gazetecileri öğrenince mekandan ayrı ayrı çıkış yaptılar.

"ÇEKME KARDEŞİM"

Mekandan ilk ayrılan Onur Ünlü olurken " Çekme arkadaşım " diyerek yüzünü saklamak istedi. Hazar Ergüçlü mekandan arkadaşları ile yaklaşık 10 dakika sonra çıktı. Ergüçlübir süre dolaştıktan sonra sevgilisininAsmalımescit'de bulunan pasaj içindeki evine gitti.

AYRILMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde çiftin arasındaki yaş farkından dolayı ayrıldıkları konuşulmuştu.