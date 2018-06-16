Hazar Ergüçlü ve 19 Yaş Büyük Sevgilisi Onur Ünlü Barıştı
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile ayrılığı kısa sürdü. Çift geçtiğimiz gece Taksim'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde ayrılan oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü, barıştı. İkili Taksim'deki bir eğlence mekanında yaklaşık 3 saat sarmaş dolaş eğlendikten sonra gazetecileri öğrenince mekandan ayrı ayrı çıkış yaptılar.
"ÇEKME KARDEŞİM"
Mekandan ilk ayrılan Onur Ünlü olurken " Çekme arkadaşım " diyerek yüzünü saklamak istedi. Hazar Ergüçlü mekandan arkadaşları ile yaklaşık 10 dakika sonra çıktı. Ergüçlübir süre dolaştıktan sonra sevgilisininAsmalımescit'de bulunan pasaj içindeki evine gitti.
AYRILMIŞLARDI
Geçtiğimiz günlerde çiftin arasındaki yaş farkından dolayı ayrıldıkları konuşulmuştu.
YORUMLAR (13)
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Bu yaşı büyükler ipde sapda durmuyor yazık Gençleri kullanıyorlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunlar genç nesilin en büyük zehiridir Bunları çocuklarınıza izletmeyinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Normaldir babaları yaştaki kızlarla beraber olmak Normaldir kızları yaşındakilerle beraber olmak Hem paraları var hem utanmazları edepsizlikleri varCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırGAVUR: Sanane la kıskandın mı gubarYayından Kaldır
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Kültürel görüntülü YobazlikCevap Yaz Yayından Kaldır