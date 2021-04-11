"Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, sütyensiz pozlarını art arda paylaştı

Şimdilerde Alev Alev' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Ailesini ziyaret etmek için Kıbrıs'a giden Ergüçlü'nün "Bahar gelsin" notuyla paylaştığı sütyensiz paylaşımları takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı.

Alev Alev dizisinde 'Çiçek' karakterine hayat veren oyuncu Hazar Ergüçlü, ailesini ziyaret etmek için Kıbrıs'a gitmişti. Ergüçlü, salgın nedeniyle uzun süredir ayrı kaldığı annesi Neşe Ergüçlü ve babası Süleyman Ergüçlü ile bol bol hasret giderip İstanbul'daki sete geri döndü.

BEĞENİ YAĞDI

Ergüçlü'nün seyahatinden beyaz bir body ile paylaştığı poz ise sosyal medyayı kasıp kavurdu. Güzel oyuncunun sütyen giymeyi tercih etmediği ise dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı. "Bahar gelsin artık" notuyla fotoğraflarını paylaşan Ergüçlü'nün fotoğrafı yoruma kapattığı görüldü.

İşte Hazar'ın olay olan o pozları:

KORONA NEDENİYLE ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ

Öte yandan Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Cihangir Ceyhan'ın rol aldığı Alev Alev dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı. Sette yapılan Kovid-19 testleri sonucunda 22 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Çekimlere ara verildi.