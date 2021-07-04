Hazar Denizi nerede? Hazar Denizi harita!

Güneydoğu Avrupa ve güneybatı Asya'da yer alan Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Hemen alarma geçildiği ve bölgeye ekiplerin sevk edildiği patlamanın neden kaynaklandığı bilinmiyor. Peki, Hazar Denizi nerede? Hazar Denizi harita!

Hazar Denizi'nde çok şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Peki, Hazar Denizi nerede? Hazar Denizi harita!

HAZAR DENİZİ NEREDE?

Hazar Denizi, dünyanın en büyük gölü veya tam teşekküllü bir deniz olarak sınıflandırılan dünyanın en büyük iç su kütlesidir. Adını Hazar Kağanlığı'ndan almıştır. Güneydoğu Avrupa ve güneybatı Asya'dadır ve dünyanın en büyük tuzlu su gölüdür.

Güneydoğu Avrupa ve güneybatı Asya'dadır ve dünyanın en büyük tuzlu su gölüdür. Hem deniz, hem de göl özelliklerini taşımaktadır. Petrol yataklarınca zengindir. Tektonik göllere örnektir. Endoreik bir havza olarak, Avrupa ile Asya arasında, Kafkasya'nın doğusunda, Orta Asya'nın geniş bozkırlarının batısında ve Batı Asya'daki İran platosunun kuzeyinde yer almaktadır. Denizin yüzey alanı 371.000 km2 (143.200 mil kare) (Kara Boğaz Göl lagünü hariç) ve hacmi 78.200 km3'tür (18.800 cu mi). Tuzluluk oranı yaklaşık %1,2 (12 g/l) olup, bu oran çoğu deniz suyunun tuzluluğunun yaklaşık üçte biri kadardır.