Hazal Subaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazal Subaşı oynadığı filmler ve ödülleri
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Hazal Subaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazal Subaşı oynadığı filmler ve ödülleri

Türk oyuncu ve manken Hazar Subaşı kimdir, nerelidir, burcu nedir, kaç yaşında ve hakkındaki diğer bilgilere haberimizden bakabilirsiniz.

Hazal Subaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazal Subaşı oynadığı filmler ve ödülleri
25.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:16

Birçok film ve dizide rol alan Miss Turkey 3. sü Hazal Subaşı ile usta oyuncu Rıza Kocaoğlu geçtiğimiz dönemlerde aşklarını açıklamıştı. Peki Hazal Subaşı kimdir, nerelidir, boyu ve kilosu kaç?

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 İzmir doğumlu, Türk oyuncu ve mankendir. Miss Turkey 2015 yarışmasında üçüncü olmuştur.

Hazal Subaşı doğum tarihi : 2 Mayıs 1996

Hazal Subaşı kaç yaşında : 24 yaşında

Hazal Subaşı nereli : İzmir

Hazal Subaşı boyu kaç : 1,66 m

Hazal Subaşı kilosu kaç : 52 kg

Hazal Subaşı burcu ne : Boğa

HAZAL SUBAŞI HAYATI VE KARİYERİ

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 3. seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve başrol oynamıştır. Asıl çıkışını ise bu dizide yapmıştır. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı, Show Tv'de yayinlanan Çukur dizisinin kadrosuna katılmıştır.

HAZAL SUBAŞI ROL ALDIĞI YAPIMLAR NELERDİR?

2016-2018 : Adını Sen Koy (Zehra Kaya Kervancıoğlu)
2018 : Bir Umut Yeter (Elif Özkan Karabey)
2019 : Halka (Bahar Berkes)
2019 : Çukur (Nehir)

HAZAL SUBAŞI KAZANDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

2015 : Miss Turkey(Üçüncülük)
2018 : Kıbrıs Havadis Medya Ödüllerİ (Yılın En İyi Kadın Oyuncusu)

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