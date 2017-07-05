Hazal Kaya, Yeni Dövmesini Sosyal Medyadan Paylaştı

Shameless uyarlaması yeni dizi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan oyuncu Hazal Kaya yeni dövmesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

YENİ DÖVMESİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Yakında ekrana dönmeye hazırlanan Hazal Kaya, yeni dövmesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Hazal Kaya'nın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Hazal Kaya, yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği Shameless uyarlaması yeni dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.

HAZAL'IN PARTNERİ BURAK OLACAK

Dizide başrolde yer alacak olan Hazal Kaya, ilk kez Burak Deniz ile bir araya gelecek. Dizinin Eylül ayında izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

HAZAL KAYA'NIN DÖVMESİNİN ANLAMI NE?

Hazal Kaya'nın dövmesinin anlamı ise bizi Harry Potter Ölüm Yadigarları filmine götürüyor. Çünkü Harry Potter'ın Ölüm Yadigarları bölümünde bu sembol 3 kardeşin hikayesini temsil ediyor. Hikayeye göre 3 kardeş bir köprüde ölümle karşılaşıyor ve onu atlatmaya çalışıyor. Ölümde 3 kardeşi kandırmak için onlara ödül veriyor. Birine görünmezlik pelerini, birine diriltme taşı ve birine de sihirli asa... Bu üçgen işareti 3 kardeşin ödüllerinin sembollerini temsil ediyor.

İşte Hazal Kaya'nın yeni dövmesi;

