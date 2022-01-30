HAZAL KAYA ESRA EROL'U TOPA TUTTU

Hazal Kaya, Esra Erol'e çok sert tepki gösterdi. Esra Erol'a konuk olan E. Y., sosyal medyaya damga vurmuştu 40 yaşındaki evli adama kaçan 18 yaşındaki kızla konuşan Esra Erol gözyaşlarına boğuldu.

"Bu nedir ya 18 yaşındasın kızım sen, bu mu geleceğin, bu mu kendine layık gördüğün hayat, o çatı katını mı kendine layık görüyorsun" diyerek sitem etti. Erol'un canlı yayında yüzünü göstermek istemeyen 18 yaşındaki kızı azarlaması tepki çekti.

Hazal Kaya'da Erol'un kızı azarlamasına Twitter'dan tepki gösterdi. Kaya, "Kameraların önünde suratına suratına bağırarak o küçücük kıza söylediklerinin, öldürülen,şiddete uğrayan kadınlara 'Orada ne işi varmış?' demekten ne farkı var? Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?" dedi.