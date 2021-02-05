Hazal Kaya eşi kim? Ali Atay kimdir? Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya çocuğu var mı?

Bir dönem eşiyle de aynı projede yer alan Hazal Kaya'nın eşi kim? merak ediliyor. Akıllarda yer eden başarılı oyuncu Hazal Kaya eşi kim? Ali Atay kimdir? Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya çocuğu var mı? soruluyor.

Adını Feriha Koydum dizisi ve Aşkı Memnu dizilerindeki başarıları ile günümüzde bir çok kişi tarafından tanınan bir oyuncu haline geldi. Geçtiğimiz senelerde evlenen Hazal Kaya eşi kim? Ali Atay kimdir? Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya çocuğu var mı? sorularının yanıtı sizlerle.

HAZAL KAYA EŞİ KİM?

Hazal Kaya kendisi gibi oyuncu olan ve bir dönem TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Leyla ile Mecnun'da 'Mecnun' karakterini canlandıran Ali Atay'dır.

ALİ ATAY KİMDİR?

Ali Atay, 20 Nisan 1976 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. 1999'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. TRT'de 3 sezon boyunca yayınlanan Leyla ile Mecnun adlı komedi dizisinde oynadığı Mecnun Çınar karakteriyle çok büyük bir başarı yakaladı.Dizi yayından kaldırıldıktan sonra aynı dizi ekibi ile beraber çekilen ve Star Tv'de yayınlanan Ben de Özledim dizisinde kendini oynadı. Ayrıca, Leyla ile Mecnun ekibinin kurmuş olduğu Leyla The Band grubunun vokalistliğin yaptı.

2017'de BluTV üzerinden yayınlanan Türkiye'nin ilk online dizisi Masum da Haluk Bilginer, Nur Sürer, Okan Yalabık gibi isimlerle başrolü paylaştı. 2019 yılında gerçek bir hikayeden uyarlanan Türk İşi Dondurma filminde rol almıştır. Aynı yıl yine yönetmenliğini üstlendiği Cinayet Süsü filmi çekti.

HAZAL KAYA KİMDİR?

1 Ekim 1990'da İstanbul'da doğan Hazal Kaya ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okudu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girdi.. Lisede eğitim hayatına devam ederken Cola Turka'nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Kanal D'de yayınlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırdı.İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir'in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmiydi. Aynı zamanda Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı. Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de bilmekte.

HAZAL KAYA ÇOCUĞU VAR MI?

2019 yılında Türk oyuncu, yönetmen, senarist Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya'nın 'Fikret Ali' adında bir oğlu vardır.