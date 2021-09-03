Hazal Kaya'nın ikinci partneri belli oldu
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Hazal Kaya'nın ikinci partneri belli oldu

Hazal Kaya'nın ikinci partneri belli oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen başrolünü Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un başrolünü paylaşacağı 'İmkansız' dizinin kadrosu belli olmaya başladı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un başrolünü paylaşacağı 'İmkansız' dizisinin kadrosu şekillenmeye başladı. FOX'ta ekrana gelecek projeye, 'Zalim İstanbul' dizisiyle yıldızı parlayan Mehmet Ozan Dolunay dahil oldu. Son dönemde oynadığı dizilerle adından söz ettiren Dolunay, yapımın ana kadrosunda yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak dizi için oyuncular, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek, tanıştı. Pelinay Yiğit'le sevgili olan Dolunay, yaz aylarını sevgilisiyle Çeşme'de geçirmişti.

Hazal Kaya'nın ikinci partneri belli oldu

Kaynak: Snob Magazin

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