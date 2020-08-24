Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Küçükköse yaşı
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Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Küçükköse yaşı

Oyunculuğu ile beğeni toplayan Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medya paylaşımları ile de dikkatleri üzerine topluyor. Hazal Filiz Küçükköse'nin oynadığı diziler neler? Hazal Küçükköse'nin rol aldığı filmler neler?

Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Küçükköse yaşı
24.08.2020 08:53 | Son Güncelleme: 24.08.2020 08:57

Pek çok dizi ve filmde rol alan Hazal Küçükköse, sosyal medyada binlerce takipçiye sahip. Paylaşımları ve kombinleri ile sık sık magazin gündemine gelen Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Küçükköse kaç yaşında, nereli?

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

9 Şubat 1988 yılında dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, 32 yaşında. Mersinli olan güzel oyuncu 1,72 boyunda. 2014 yılında Tuan Tunalı ile evlenen yetenekli oyuncu, 2018 yılında evliliğini sonlandırdı.

Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Küçükköse yaşı

Hazal Küçükköse

1988 yılında Mersin'de dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, Ankara'da lise öğrenimini tamamlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansına devam etmektedir. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. Küçükköse, 2015 yılından bu yana Kara Sevda dizisinde "Zeynep Soydere" karakterine hayat vermektedir.

Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Küçükköse yaşı

HAZAL KÜÇÜKKÖSE OYNADIĞI DİZİ, FİLMLER NELER?

2009-2010 Deniz Yıldızı/ Gözde

2011-2012 Kalbim Seni Seçti/ Ada

2012 Ustura Kemal/ Kalisto

2012 Uçurum/ Konuk Oyuncu

2014 Beni Affet/ Leyla

2014 Günahkar/ Aslıhan Karasu

2015-2017 Kara Sevda/ Zeynep Soydere Kozcuoğlu

2017 Rüya/ Elif Ardalı

2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi/ Melike

2020- Zemheri/ Berrak

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