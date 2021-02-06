Hazal Filiz Küçükköse ilk kez itiraf etti!
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Hazal Filiz Küçükköse ilk kez itiraf etti!

06.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:51
Hazal Filiz Küçükköse ilk kez itiraf etti!

Ekranların güzel oyuncusu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni dizisi sorulan Küçükköse, "Çekimlere başlıyoruz" diyerek sevenlerini heyecanlandırdı

9 Şubat tarihinde doğum gününü kutlayacak olan güzel oyuncuya sevenleri erken sürpriz yapmaya başlamış.

'BENİ MUTLU ETTİLER'

Küçükköse, "9 Şubat doğum günüm ama arkadaşlarım sağ olsunlar erkenden kutlamaya başladılar. Bu sürprizlerde beni çok mutlu etti" diyerek sevenlerine teşekkür etti.

'ÇOK GÜZEL BİR EKİP OLDUK'

Ayrıca yeni projesi için geri sayımın başladığı müjdesini de veren Küçükköse, "Bu ayın ortasında teaser'ımız yayında olacak. Umarım izleyenler beğenir. Çok güzel harika bir ekiple birlikte, inandığımız güzel bir proje gerçekleştiriyoruz." açıklamasında bulundu.

FİT HAZAL

Hazal Filiz Küçükköse'nin fit görüntüsü ve spor şıklığı da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Snob Magazin

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