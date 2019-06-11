Hazal Filiz Küçükköse eski eşiyle ilgili konuştu: Miladı doldu
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçen yıl olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Tuan Tunalı için bomba açıklamalar yaparak, "Miadı doldu, son kullanma tarihi geçti." ifadelerini kullandı.
Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse gazetecilerin evlilik soruları üzerine, "Bence evlilik çok özel bir kurum. İnsan kendini hazır hissettiği zaman doğru zamanda doğru kişiyle neden olmasın" dedi.
"SON KULLANMA TARİHİ GEÇTİ"
Kendisi için "Hakkımı helal etmiyorum" diyen eski eşi Tuan Tunalı ilgili de açıklamada bulunan oyuncu, "Miadı doldu, son kullanma tarihi geçti. O yüzden artık konuşacak bir konu değil gerçekten benim için" dedi. Tuan Tunalı ise kalbini Rus model ve oyuncu Yana Mazanova'ya kaptırdı.
YORUMLAR (8)
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Nerden çıktılar da haber oldular belli değilCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sen kimsiniz inşallah tanıyamadım senle yanındaki arvadı ama kimin oğlusun sen bakiyim???Cevap Yaz 2 Yayından KaldırGAFFUR: 90 LIK TEYZE SEN KIMDENSINYayından Kaldır
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Bu tip kızlar para peşinde. Tabi para bitince aşk bitiyor. Bir gemiden başka gemiye binek.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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bunlar ünlü değil heralde biraz parayla ünlü olmaya çalışıyor :::))))Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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