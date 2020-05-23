Hayvanların su içtiği havuza düşüp dakikalarca suyun altında kalan çocuk kurtarıldı
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Hayvanların su içtiği havuza düşüp dakikalarca suyun altında kalan çocuk kurtarıldı

Hayvanların su içtiği havuza düşüp dakikalarca suyun altında kalan çocuk kurtarıldı Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde oyun oynarken hayvanların su içtiği havuza düşen 8 yaşındaki Nuri Demir, yakınları tarafından kurtarıldı.

23.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:52

Hayvanların su içtiği havuza düşüp dakikalarca suyun altında kalan çocuk kurtarıldı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde oyun oynarken hayvanların su içtiği havuza düşen 8 yaşındaki Nuri Demir, yakınları tarafından kurtarıldı.

Edinen bilgilere göre Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde arkadaşları ile oyun oynarken hayvanların su içtiği havuza düşen çocuk arkadaşları tarafından fark edildi. Durumun akrabalarına bildirmesinin üzerine 18 yaşındaki Ramazan Demir, suya girip 5 dakikadan fazla arama çalışmasının ardından sudan 8 yaşındaki çocuğu çıkardı. Ailesi ve akrabaları tarafından kendi imkanları ile Gercüş Devlet Hastanesine getirilen Nuri Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından kendine gelerek bilinci açıldı. Burada yapılan tedavinin ardından 112 acil servis ekibi tarafından Demir, Batman'da özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hayvanların su içtiği havuza düşüp dakikalarca suyun altında kalan çocuk kurtarıldı

Kaynak: İHA

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