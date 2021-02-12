Hayvanlara yem bırakmaya giden 3 kadın, kazada yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hayvanlara yem bırakmaya giden 3 kadın, kazada yaralandı

12.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:49
Hayvanlara yem bırakmaya giden 3 kadın, kazada yaralandı

MERSİN'in Anamur ilçesinde yaban hayvanlarına yem bırakmak için Toroslar'ın zirvesindeki yaylalara gitmek üzere yola çıkan 3 kadının içinde bulunduğu otomobil, uçuruma yuvarlandı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde yaban hayvanlarına yem bırakmak için Toroslar'ın zirvesindeki yaylalara gitmek üzere yola çıkan 3 kadının içinde bulunduğu otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada kadınlar hafif yaralandı.

Anamur Hayvanseverler Derneği Başkanı Zeynep Güngörmüş Menevşe ve beraberindeki Çiğdem Yağmur ile Füsun Bayraktaroğlu, ilçeye bağlı Kaş ve Abanoz yaylalarındaki yaban hayvanlarına yiyecek bırakmak için otomobille sabah saatlerinde yola çıktı. Kaş Yaylası'ndaki hayvanlara yem bıraktıktan sonra Abanoz Abanoz Yaylası'na hareket eden Zeynep Güngörmüş Menevşe yönetimindeki 34 VY 46 33 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Suolmaz Geçidi'ndeki 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, Zeynep Güngörmüş Menevşe ile Çiğdem Yağmur ve Füsun Bayraktaroğlu yaralandı.Yaralılar, çağırılan ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Hayvanlara yem bırakmaya giden 3 kadın, kazada yaralandı
Hayvanlara yem bırakmaya giden 3 kadın, kazada yaralandı
Hayvanlara yem bırakmaya giden 3 kadın, kazada yaralandı
Hayvanlara yem bırakmaya giden 3 kadın, kazada yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Osman Kavala Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sibel Can Müge Anlı Selami Şahin İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Milli İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayvanlara yem bırakmaya giden 3 kadın, kazada yaralandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 13:05:39. #1.14#
title