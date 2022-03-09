Hayvanat bahçesinde direğe tırmanan maymun, yakaladığı martıyı böyle öldürdü

Birleşik Krallığın Cheshire şehrindeki hayvanat bahçesinde bir maymun, tırmandığı direkteki bir martıyı yakaladıktan sonra onu defalarca direğe vurarak öldürdü.

ZİYARETÇİ O ANLARI KAYDA ALDI

Hayvanat bahçesinde bulunan insanların korku dolu bakışları arasında meydana gelen olayı hayvanat bahçesinde çocuğu ile beraber bulunan 32 yaşındaki anne Bec Adamson videoya çekti.

KANLI ELLERİNİ AĞZI İLE TEMİZLEDİ

Videoda martıyı yakalayan maymunun martıyı direğin sivri tarafından defalarca vurarak öldürdüğü görülüyor. Maymun martıyı öldürdükten sonra yere attı daha sonra martıyı yedikten sonra kanlı ellerini ağzı ile temizledi. Video internet üzerinden yayınlandıktan sonra kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.