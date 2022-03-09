Hayvanat bahçesinde direğe tırmanan maymun, yakaladığı martıyı böyle öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayvanat bahçesinde direğe tırmanan maymun, yakaladığı martıyı böyle öldürdü

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
 - Güncelleme:

Birleşik Krallık'ta bir hayvanat bahçesinde kaydedilen görüntü hayrete düşürdü. Görüntüde direğe tırmanan bir maymunun yakaladığı martıyı feci şekilde öldürdüğü anlar yer alıyor.

Birleşik Krallığın Cheshire şehrindeki hayvanat bahçesinde bir maymun, tırmandığı direkteki bir martıyı yakaladıktan sonra onu defalarca direğe vurarak öldürdü.

ZİYARETÇİ O ANLARI KAYDA ALDI

Hayvanat bahçesinde bulunan insanların korku dolu bakışları arasında meydana gelen olayı hayvanat bahçesinde çocuğu ile beraber bulunan 32 yaşındaki anne Bec Adamson videoya çekti.

KANLI ELLERİNİ AĞZI İLE TEMİZLEDİ

Videoda martıyı yakalayan maymunun martıyı direğin sivri tarafından defalarca vurarak öldürdüğü görülüyor. Maymun martıyı öldürdükten sonra yere attı daha sonra martıyı yedikten sonra kanlı ellerini ağzı ile temizledi. Video internet üzerinden yayınlandıktan sonra kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Hayvanat Bahçesi, Birleşik Krallık, İngiltere, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title