Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Kolunu kaplanın kafesine soktu, sonrası korkunç - Haberler
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Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Kolunu kaplanın kafesine soktu, sonrası korkunç

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. Hayvanat bahçesinde çalışan 26 yaşındaki River Rosenquist, kolunu kaplanın kafesine soktu. River'in kolunu koparan kaplan, bir türlü adamı bırakmayınca silahla başından vurularak öldürüldü.

Florida eyaletinde meydana gelen olay, duyanları bile korkuttu. Naples Hayvanat Bahçesi'nde çalışan 26 yaşındaki temizlik işçisi River Rosenquist, kaplana yemek vermek için kolunu kaplanın kafesine soktu.

River'in yemek verdiği sırada bir anda hırçınlaşan kaplan, adamın koluna saldırdı. Kolunu kaplandan kurtarmak isteyen River, ne yapsa da başarılı olamadı. Dakikalarca can çekişen adamın yardımına arkadaşları koştu.

Ne yaptılarsa arkadaşlarını kaplanın elinden alamayan hayvanat bahçesi çalışanları, tabancayla kaplanın başına ateş etti. Yediği kurşun darbesiyle sarsılan kaplan, saniyeler içerisinde yere yığıldı.

Talihsiz temizlik işçisi hastaneye kaldırılırken, kaplan da tüm çabaya rağmen hayata tutunamadı. Kaplanın türünün ise nesli tükenme altındaki türler arasında yer alması, duyanları üzüntüye uğrattı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Yorumlar (1)
Deniz Çapa:Asıl hayvan, kolunu durup duruken kafese sokandır Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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