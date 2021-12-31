Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Kolunu kaplanın kafesine soktu, sonrası korkunç

Florida eyaletinde meydana gelen olay, duyanları bile korkuttu. Naples Hayvanat Bahçesi'nde çalışan 26 yaşındaki temizlik işçisi River Rosenquist, kaplana yemek vermek için kolunu kaplanın kafesine soktu.

HIRÇINLAŞAN KAPLAN SALDIRDI

River'in yemek verdiği sırada bir anda hırçınlaşan kaplan, adamın koluna saldırdı. Kolunu kaplandan kurtarmak isteyen River, ne yapsa da başarılı olamadı. Dakikalarca can çekişen adamın yardımına arkadaşları koştu.

TABANCAYLA KAFASINA ATEŞ ETTİ

Ne yaptılarsa arkadaşlarını kaplanın elinden alamayan hayvanat bahçesi çalışanları, tabancayla kaplanın başına ateş etti. Yediği kurşun darbesiyle sarsılan kaplan, saniyeler içerisinde yere yığıldı.

NESLİ TÜKENMEK ÜZEREYDİ

Talihsiz temizlik işçisi hastaneye kaldırılırken, kaplan da tüm çabaya rağmen hayata tutunamadı. Kaplanın türünün ise nesli tükenme altındaki türler arasında yer alması, duyanları üzüntüye uğrattı.

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