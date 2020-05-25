Hayvanat bahçesi sakinleri ziyaretçilerini bekliyor
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Hayvanat bahçesi sakinleri ziyaretçilerini bekliyor

Hayvanat bahçesi sakinleri ziyaretçilerini bekliyor Avrupa'nın üçüncü dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi 70 gündür ziyaretçilere kapalı Gaziantep Hayvanat Bahçesi 1 Haziran'da yeniden ziyaretçi almayı planlıyor Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük...

25.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:49

Hayvanat bahçesi sakinleri ziyaretçilerini bekliyor

Avrupa'nın üçüncü dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi 70 gündür ziyaretçilere kapalı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi 1 Haziran'da yeniden ziyaretçi almayı planlıyor

GAZİANTEP - Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olma özelliği ile bünyesinde 350 türden 7 bin 500 hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi 70 gündür ziyaretçi almıyor. Hayvanat bahçesi 1 Haziran'da yeniden kapılarını açmayı hedefliyor.

Yeni tip korona virüs tedaileri kapsamında 16 Martta ziyaretçilere kapatılan hayvanat bahçesi sakinleri ziyaretçilerin geleceği günü bekliyor. 1 Haziran itibariyle yendiren ziyaretçi almayı planlayan hayvanat bahçesinde hazırlıklar sürerken hayvanların günlük bakımlarının yanı sıra dezenfekte işlemleri ise aralıksız yapılıyor. 1 milyon metrekare alana yapılan hayvanat bahçesi 2020 yılının ilk 3 ayında 1,5 milyon ziyaretçi kabul etti. 1 Haziran itibariyle yeniden ziyaretçi almayı planlayan hayvanat bahçesinin hedefi ise yılsonuna kadar 5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlamak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, 1 Haziran itibariyle ziyaretçi almayı planladıklarını söyledi.

Özsöyler, hayvanların ziyaretçilerini özlediklerini belirterek, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak 16 Mart itibariyle ziyaretçi alımlarını sonlandırdık korona virüsten dolayı ama biz hayvanlarını bakımını, tedavilerini rutin olarak devam ettiriyoruz. Hayvanlarımız ziyaretçilere alışmış durumda ve onları görmezse mutsuz oluyorlar eğer uygun görülürse 1 Haziran'dan itibaren hayvanat bahçemizi ziyarete açacağız" dedi.

Hayvanat bahçesini 2019 yılında 4,5 milyon kişi ziyaret ettiğini belirten Özsöyler, "Burası Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın üçüncü dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi dolayısıyla en fazla ziyaretçi alan hayvanat bahçelerinden biriydi. Hayvanlarda ziyaretçilerimize alışmış durumda, bir saferi parkımız, bir tropik kelebek merkezimiz, akvaryumumuz, şempanze adamızda olan hayvanlar ziyaretçilerimize alışmıştı artık onlarda ziyaretçilerini görmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Hedef 5 milyon turist

"2020 yılının Mart ayına kadar 1,5 milyon ziyaretçi ağırladık" diyen Özsöyler, "İnşallah yılsonuna kadar eğer ziyaretçi olursa 5 milyon kişi hedefliyoruz. Burası yaklaşık 1 milyon metrekare üzerine kurulmuş bir hayvanat bahçesi, 350 dönümde safari parkımız var yani sosyal mesafeyi koruyarak hayvanat bahçemizde istedikleri yeri gezebilirler. Hayvanat bahçemizde toplamda 350 türden 7 bin 500 hayvanımız bulunmakta tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Hayvanat bahçesi sakinleri ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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