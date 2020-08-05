Hayvan üreticilerinin aşılama ücretini belediye karşılayacak Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hayvan üreticilerine destek olmak amacıyla ilçedeki 6 bin büyükbaş ve 45 bin küçükbaş hayvanlara uygulanan programlı aşıların ücretlerini Saruhanlı Belediyesi karşılayacak.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hayvan üreticilerine destek olmak amacıyla ilçedeki 6 bin büyükbaş ve 45 bin küçükbaş hayvanlara uygulanan programlı aşıların ücretlerini Saruhanlı Belediyesi karşılayacak.

Manisa'nın Saruhanlı Belediyesi Başkanı Zeki Bilgin, yaptığı açıklama ile 6 bin büyükbaş ve 45 bin küçükbaş hayvanlara uygulanan programlı aşı ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağının müjdesini verdi. Bilgin, belediye meclisinin de onay verdiği uygulama için, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile protokol imzalayacaklarını belirtti. İlçedeki çiftçilere destek oldukları gibi hayvan üreticilerine de destek olmayı amaçladıklarını ifade eden Bilgin, "İlçemizde 45 bin adet küçükbaş, 6 bin adet büyükbaş hayvan varlığı mevcut. Bu hayvanlara belirli dönemlerde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından şap, veba ve burucella gibi aşılar programlı şekilde uygulanıyor. Aşılama işleminden sonra hayvan üreticisinden hem aşı hem de aşı uygulaması için hayvan başına belirli bir ücret alınıyor. Bizde Belediye olarak aşı ücretini karşılamaya karar verdik. Besicilerimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

Özellikle köy yerleşim yerlerinde geçimini hayvan üreticiliği ile sağlayan besicilerin ekonomik sıkıntı içinde olduklarını ve bu üreticilere verilen desteğin artırılması gerektiğini dile getiren Bilgin, "Bizler kendi imkanlarımızla bir adım attık. Hayvan üreticisi kardeşlerimize bir nebze olsun destek olacağız. Tarım ve hayvancılık bu toprakların vazgeçilmez geçim kaynağıdır. Ancak son yıllarda bu sektörlere verilen değer ve destek üreticiyi mutlu etmeye yetmemiştir. Bu bakımdan çiftçimize ve besicimize sahip çıkıyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA