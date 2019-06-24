Hayvan otlatmaya giden kişiden 2 gündür haber alınamıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 gündür kayıp olan kişi ekipler tarafından aranıyor.

İlçeye bağlı Kavalcık köyünde yaşayan 43 yaşındaki Ömer Kaya, 2 gün önce otlatmak için hayvanlarını yaylaya götürdü.

Hayvanları bölgede bulan ancak Kaya'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

AFAD ve jandarma ekiplerince Kaya'nın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA