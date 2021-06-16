Hayvan otlatırken kaybolan Boran bulundu
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Hayvan otlatırken kaybolan Boran bulundu

Hayvan otlatırken kaybolan Boran bulundu
Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'da hayvan otlatmaya gittikten sonra kaybolan Boran Şenel (14), köyüne 10 kilometre uzaklıkta, ormanlık alanda bulundu.

ARDAHAN'da hayvan otlatmaya gittikten sonra kaybolan Boran Şenel (14), köyüne 10 kilometre uzaklıkta, ormanlık alanda bulundu.

Merkeze bağlı Bağdaşen köyünde yaşayan Hanife Şenel, dün saat 14.00 sıralarında, jandarmayı arayıp, sabah saatlerinde hayvan otlatmaya giden oğlu Boran Şenel'e ulaşamadıklarını söyledi. Şenel'in ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 42 güvenlik korucusu ile dron ekibi sevk edildi.Arama kurtarma köpeği Riko'nun da kullandığı aramada Boran Şenel'in, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Jandarmanın ailesine teslim ettiği Boran Şenel, hayvan otlatırken kaybolduğunu söyledi. Hanife Şenel de oğlunu sağ salim bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.


Hayvan otlatırken kaybolan Boran bulundu
Hayvan otlatırken kaybolan Boran bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı

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