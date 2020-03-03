Hayvan Filmi
Hayvan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hayvan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Büyüdükçe babasını da büyüten annesiz bir çocuğun hikayesinin ele alındığı film gerçek bir hikayeden yola çıkıyor. Yönetmenliğini Atilla Barışer'in yaptığı filmin başrollerinde usta oyuncular Mehmet Ulay ve Anta Toros'un yanı sıra Bedirhan Barışer, Selçuk Kılıç vve Engin Kahya yer alıyor.
Yönetmen: Atilla Barışer
Senaryo: Atilla Barışer
Oyuncular: Bedirhan Barışer, Mehmet Ulay, Anta Toros, Selçuk Kılıç, Engin Kahya
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Hayvan
Yapımcı Firma: Panjea Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 01.05.2020
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Kaynak: InterSinema.com