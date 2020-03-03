Hayvan Filmi

03.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:53

Büyüdükçe babasını da büyüten annesiz bir çocuğun hikayesinin ele alındığı film gerçek bir hikayeden yola çıkıyor. Yönetmenliğini Atilla Barışer'in yaptığı filmin başrollerinde usta oyuncular Mehmet Ulay ve Anta Toros'un yanı sıra Bedirhan Barışer, Selçuk Kılıç vve Engin Kahya yer alıyor.

Yönetmen: Atilla Barışer

Senaryo: Atilla Barışer

Oyuncular: Bedirhan Barışer, Mehmet Ulay, Anta Toros, Selçuk Kılıç, Engin Kahya

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Hayvan

Yapımcı Firma: Panjea Prodüksiyon

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: MC Film

Vizyon Tarihi: 01.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com