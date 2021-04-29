Hayvan figürlerini bastonlara işliyor
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Hayvan figürlerini bastonlara işliyor

İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN - Haberler | Kültür Sanat

Hayvan figürlerini bastonlara işliyor -Bastonların sap kısmını yılan, balık, kurt, at, köpek, leylek gibi hayvan figürleriyle işleyerek, onları adeta birer sanat eserine dönüştürüyor Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan baston ustası Davut Balcı, hayvan figürlerini kızılcık dallarına...

Hayvan figürlerini bastonlara işliyor

-Bastonların sap kısmını yılan, balık, kurt, at, köpek, leylek gibi hayvan figürleriyle işleyerek, onları adeta birer sanat eserine dönüştürüyor

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan baston ustası Davut Balcı, hayvan figürlerini kızılcık dallarına işleyerek yaptığı birbirinden farklı bastonları meraklılarının beğenisine sunuyor.

Emekli olduktan sonra bastonculuk mesleğini kendisine ait dükkanda 5 yıldır sürdüren evli ve iki çocuk babası Balcı (56), kızılcık ağacından yapılan ve çeşitli motiflerle işlenen kendine özgü bastonları bin bir emek ve sabırla ortaya çıkarıyor.

El emeği göz nuru hazırladığı kızılcık dalından bastonları, işlemesi ve ağacın kalitesine göre değişen fiyatlarla satışa sunan Davut Balcı, bastonların sap kısmını yılan, balık, kurt, at, köpek, leylek gibi hayvan figürleriyle işleyerek, onları adeta birer sanat eserine dönüştürüyor. İşlediği bastonları birer sanat eserine dönüştürürken aynı zamanda günümüz teknolojisi de kullanıyor.

"Çocukken yapıyordum, yine yapabilirim diye düşündüm, o şekilde tekrar baston yapmaya başladım"

Emekli olduktan sonra çok fazla boş vakti olduğunu, bu boş vakti baston yapıp işleyerek değerlendirmek istediğini belirten Balcı, "Çocukken koyun güderdik, değnek lazım olurdu, oturduğumuz yerde çakıyla bıçakla şekil verirdik değneklere. Emekli olduktan sonra da çocukken yapıyordum, yine yapabilirim diye düşündüm, o şekilde tekrar baston yapmaya başladım. Ormana gittim kızılcık ağaçlarından kestim. Ateşte kurutup kızarttım. 1 yıl sonra işleyerek baston yapmaya başladım" dedi.

"Gençlerden bu sanata heves eden yok, bunun üzüntüsünü yaşıyorum"

Bu işi yaparken bıkmadan usanmadan ve severek yapmak ve sabırla devam etmek gerektiğini vurgulayan Balcı, "Çok sabır gerektiriyor. Mesela 10 gün 14 gün uğraştığım bastonlar oldu. 1 saat çalışayım diyorum bakıyorum ki 5 saat uğraşmışım. Severek ve hevesle yaptığım için zor gelmiyor. 2 tane oğlum var ikisinde de heves yok. Mesela gençler gelip bizim bu mesleğe hevesimiz var deseler ben seve seve yardım ederim ve atölyemi teslim ederim. Yeter ki bu sanat sürüsün ancak heves eden yok. Özellikle emekli olanlar, boşta olanlar için çok güzel bir iş. Stres atmaya, rahatlamaya çok iyi gelen bir meslek, özellikle Alzheimer hastalığına bir bir bir meslek sürekli beyin çalışıyor" diye konuştu.

Hayvan figürlerini bastonlara işliyor
Hayvan figürlerini bastonlara işliyor
Hayvan figürlerini bastonlara işliyor
Hayvan figürlerini bastonlara işliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN

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