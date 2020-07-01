Hayvan damında yangın korkuttu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir hayvan damında çıkan yangında büyük maddi hasar oluştu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir hayvan damında çıkan yangında büyük maddi hasar oluştu. Damda bulunan küçük ve büyükbaş hayvanların telef olmaması teselli kaynağı oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesi'nde Ahmet Aksoy'a ait hayvan damında samanların tutuşması nedeniyle yangın çıktı. 20 büyükbaş ve 30 küçükbaş hayvanının bulunduğu damın yem bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler yangını kontrol altına alırken iş makinesi samanları ayırarak söndürme işlemine yardım etti.

Yangında büyük maddi hasar oluşurken, hayvanlar zarar görmedi. - MANİSA

Kaynak: İHA