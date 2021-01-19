Hayriye Çakırbeyli öldü mü? Sabina Toziya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı? EDHO Sabina Toziya neden ayrıldı?

Sabina Toziya'nın sağlık sorunları herkesi üzdü. Beynindeki tümörden dolayı ciddi sağlık sorunları yaşan Sabina Toziya, EDHO'dan ayrılmak zorunda kalacak haberleri dolanıyordu. Resmi açıklama sonrası fragmanda da Hayriye Çakırbeyli'nin akıbeti belli oldu. Peki, Hayriye Çakırbeyli öldü mü? Hayriye Çakırbeyli neden öldü? Sabina Toziya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı? EDHO Sabina Toziya neden ayrıldı?

HAYRİYE ÇAKIRBEYLİ NEDEN ÖLDÜ? EDHO SABİNA TOZİYA NEDEN AYRILDI?

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandıran 72 yaşındaki Sabina Toziya, yılbaşı tatili için ülkesi Makedonya'ya gitti. Dizi çekimleri için İstanbul'a geri dönmek isteyen oyuncu, bayılarak hastaneye kaldırıldı.Doktorlar usta oyuncunun beyninde bir tümör tespit etti ve Sabina Toziya'yı hemen ameliyata aldı. 10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi. Dört gün yoğun bakımda kalan oyuncu daha sonra normal servise çıkarıldı, Sabina Toziya'nın bugün evine götürüleceği öğrenildi. Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafına da felç indi. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği ise bugün belli olacak. Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne baş ağrısı ne yorgunluk ne de bulantı şikayetinin olmadığı belirtildi. Usta oyuncunun ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce yaptı.

Sağlık sorunları nedeniyle Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı. EDHO 179. bölümde Hayriye Çakırbeyli vefat ediyor.