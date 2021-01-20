Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vurdu
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Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vurdu

20.01.2021 08:28 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:11

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, dün akşam 178. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide Hızır ve İlyas'ın anneleri Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü herkese gözyaşlarına boğdu. Hızır Çakırbeyli, ölen annesine ayaklarından öperek veda etti. Dizide Hayriye karakterini oynayan Sabina Toziya ise rahatsızlığından dolayı diziden ayrıldı.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 3 haftalık ekran arasının ardından 19 Ocak Salı akşamı 179. son bölümüyle hayranlarıyla buluştu.

ANNESİNİN AYAKLARINI ÖPTÜ

EDHO'nun yeni bölümünde Çakırbeyli ailesinin büyüğü Hayriye Çakırbeyli hayatını kaybetti. Hızır ve İlyas annelerinin ölümüyle yıkıldı. EDHO'da Hayriye karakterine hayat veren Sabina Toziya ise 179. bölümde senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Annesinin ölümünün ardından kendine gelemeyen Hızır ise annesinin ayaklarından öperek veda etti. Dizideki cenaze sahnesi ise izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vurdu

SAĞ TARAFINA FELÇ İNDİ

72 yaşındaki oyuncu Sabina Toziya, ziyaret için gittiği Makedonya'dan dönerken yolda rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Beyninde tümör olduğu tespit edilen Toziya, apar topar ameliyata alınmış ve 10 saat operasyonda kalmıştı. Beynindeki tümör tamamen temizlenen usta oyuncu, sağ tarafına felç indiği için tedavi görmeye başladı. Oyuncunun rahatsızlanmasının ardından başrol oynadığı dizideki karakterine bir cenaze sahnesi düzenlendi.

Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vurdu
Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vurdu
Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vurdu
Haber Yorumları (1)
:(: oyunculuğunu sevdiğimiz bir sanatçı çok üzgünüm. Allah acil şifalar versin.
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