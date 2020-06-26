Hayri Baraçlı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı
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Hayri Baraçlı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve eski İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'nın vefat eden babası Ekrem Baraçlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Hayri Baraçlı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı
26.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:16

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve eski İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'nın vefat eden babası Ekrem Baraçlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle 89 yaşında vefat eden Ekrem Baraçlı için cuma namazı sonrası Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Hayri Baraçlı ve aile üyeleri namaz öncesi taziyeleri kabul ederken cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bazı AK Partili milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Baraçlı'nın cenazesi, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı namaz sonrası Edirnekapı'daki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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