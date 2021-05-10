Hayrat İnsani Yardım Derneği, yangında evlerini kaybeden 2 bin 500 Sudanlıya gıda yardımı yaptı
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Hayrat İnsani Yardım Derneği, yangında evlerini kaybeden 2 bin 500 Sudanlıya gıda yardımı yaptı

Hayrat İnsani Yardım Derneği, yangında evlerini kaybeden 2 bin 500 Sudanlıya gıda yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'ın güney batısındaki Güney Darfur eyaletine bağlı Niyala kentinde, 2 bin 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'ın güney batısındaki Güney Darfur eyaletine bağlı Niyala kentinde, 2 bin 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Derneğin Sudan Temsilcisi İsmail Kaya, AA muhabirine, Gıreyda bölgesinde çıkan büyük yangında yaklaşık 3 bin kişinin evsiz kaldığını hatırlatarak, "Hayrat İnsani Yardım ekipleri, daha önce iftar ikram ettikleri bölgedeki 2 bin 500 kişiye gıda paketi ulaştırdı." dedi.

Kaya, içerisinde bir çuval un, sıvı yağ, şeker ve kurutulmuş et bulunan gıda yardımlarını, bölge halkına ulaştırdıklarını ve Sudanlılara desteklerinin süreceğini kaydetti.

Gıreyda bölgesinde, 11 Nisan'da bir evde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılmış, ahşap ve çalılardan yapılmış yüzlerce ev kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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