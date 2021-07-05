Hayranları Tuba Büyüküstün'ün doğum gününü kutluyor: Tuba Büyüküstün 39 oldu!
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Hayranları Tuba Büyüküstün'ün doğum gününü kutluyor: Tuba Büyüküstün 39 oldu!

Hayranları Tuba Büyüküstün'ün doğum gününü kutluyor: Tuba Büyüküstün 39 oldu!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tuba Büyüküstün'e başrolünde yer aldığı dizisinin setinde doğum günü sürprizi yapıldı.

Tuba Büyüküstün'e başrolünde yer aldığı dizisinin setinde doğum günü sürprizi yapıldı. Set ekibi 39. yaşına basan Büyüküstün için sürpriz parti organize etti. T.B şeklindeki doğum günü pastasını görünce bir hayli şaşıran ünlü oyuncu arkadaşlarına tek tek teşekkür etti. Büyüküstün o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tuba Büyüküstün'ün doğum günü sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü Türkiye sınırlarını aşan oyuncunun sevenleri Twitter'da #TubaBüyüküstün etiketini zirveye taşıdı.

39. yaşına basan Tuba Büyüküstün'ün Maya ve Toprak adında iki kızı var!

Kaynak: Hürriyet

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