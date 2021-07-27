Hayranları görünce endişelendi! Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu bir deri bir kemik kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayranları görünce endişelendi! Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu bir deri bir kemik kaldı

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Özcan Deniz ile başrollerini paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisi, beklenen ilgiyi görmeyen İrem Helvacıoğlu ile Deniz arasında gerginlik olduğu iddia edilmişti. Daha sonra Baş Belası dizisinde İpek rolünü canlandırmaya başlayan Helvacıoğlu'nun hayli kilo vermiş görüntüsü, hayranlarını endişelendirdi.

Özcan Deniz ile başrollerini paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisi final yapan İrem Helvacıoğlu, yeni sezonda Baş Belası dizisine başladı. Dizide canlandırdığı İpek karakteriyle beğenileri toplayan ünlü oyuncunun son görüntüsü, hayranlarını korkuttu. Oldukça kilo verdiği görülen Helvacıoğlu'nun kilo vermesinin nedeni merak edilmeye başlandı.

SADECE DENİZ ÜRÜNLERİ YİYOR

Ünlü oyuncunun kilo vermesinin sebebi kısa sürede anlaşıldı. Buna göre Helvacıoğlu'nun herhangi bir hastalığı yok. Ancak Helvacıoğlu'nun formda görüntüsünü pesketaryen beslenmeye borçlu olduğu ortaya çıktı. Sadece deniz ürünleri tüketen 31 yaşındaki oyuncu, ergenliğinde aldığı 20 kiloyu pesketaryen diyetiyle verdi.

PEKETARYEN DİYET NEDİR?

Pesketaryen diyet genel hatlarıyla kırmızı ve beyaz et tüketmemek, sebze ağırlıklı beslenmenin yanında balık, peynir ve yumurta da tüketmek olarak tanımlanabilir.

İşte İrem Helvacıoğlu'nun son hali:


Hayranları görünce endişelendi! Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu bir deri bir kemik kaldı
Hayranları görünce endişelendi! Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu bir deri bir kemik kaldı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su İlham Aliyev Fahrettin Altun Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Müge Anlı Fatma Girik Şeyma Subaşı
Spor Diego Balotelli Fatih Terim Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayranları görünce endişelendi! Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu bir deri bir kemik kaldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 22:01:00. #1.14#

title