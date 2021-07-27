Hayranları görünce endişelendi! Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu bir deri bir kemik kaldı

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Özcan Deniz ile başrollerini paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisi, beklenen ilgiyi görmeyen İrem Helvacıoğlu ile Deniz arasında gerginlik olduğu iddia edilmişti. Daha sonra Baş Belası dizisinde İpek rolünü canlandırmaya başlayan Helvacıoğlu'nun hayli kilo vermiş görüntüsü, hayranlarını endişelendirdi.

Özcan Deniz ile başrollerini paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisi final yapan İrem Helvacıoğlu, yeni sezonda Baş Belası dizisine başladı. Dizide canlandırdığı İpek karakteriyle beğenileri toplayan ünlü oyuncunun son görüntüsü, hayranlarını korkuttu. Oldukça kilo verdiği görülen Helvacıoğlu'nun kilo vermesinin nedeni merak edilmeye başlandı.

SADECE DENİZ ÜRÜNLERİ YİYOR

Ünlü oyuncunun kilo vermesinin sebebi kısa sürede anlaşıldı. Buna göre Helvacıoğlu'nun herhangi bir hastalığı yok. Ancak Helvacıoğlu'nun formda görüntüsünü pesketaryen beslenmeye borçlu olduğu ortaya çıktı. Sadece deniz ürünleri tüketen 31 yaşındaki oyuncu, ergenliğinde aldığı 20 kiloyu pesketaryen diyetiyle verdi.

PEKETARYEN DİYET NEDİR?

Pesketaryen diyet genel hatlarıyla kırmızı ve beyaz et tüketmemek, sebze ağırlıklı beslenmenin yanında balık, peynir ve yumurta da tüketmek olarak tanımlanabilir.

İşte İrem Helvacıoğlu'nun son hali:

Kaynak: Snob Magazin