Hayrabolu'da tekstil ürünleri geri dönüşümde değerlendirilecek - Haberler
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Hayrabolu'da tekstil ürünleri geri dönüşümde değerlendirilecek

Hayrabolu'da tekstil ürünleri geri dönüşümde değerlendirilecek
AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Sıfır Atık Projesi kapsamında başlattıkları geri dönüşüm kampanyası ile atıl durumda olan tekstil ürünlerinin değerlendirileceğini bildirdi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Sıfır Atık Projesi kapsamında başlattıkları geri dönüşüm kampanyası ile atıl durumda olan tekstil ürünlerinin değerlendirileceğini bildirdi.

İnan, yaptığı açıklamada, kampanya çerçevesinde kullanılmış giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerinin bırakılması için vatandaşların kolay ulaşabileceği alanlara tekstil kumbaraları yerleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşları geri dönüşüm konusunda duyarlı olmaya çağıran İnan, "Tekstil kumbaralarımızı ilçe genelinde vatandaşlarımızın yoğun olduğu noktalara yerleştirdik." dedi.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak ve doğal kaynakları tasarruflu kullanmak amacıyla farklı uygulamalar geliştirdiklerini belirten İnan, "Halkımızdan, kullanılmayacak durumdaki tekstil malzemelerini çöpe atmayarak tekstil kumbaralarına bırakmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

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