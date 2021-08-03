Hayrabolu'da "Sünnet Şöleni" düzenlendi

Hayrabolu Belediyesi tarafından, "Sünnet Şöleni" düzenlendi.

Hayrabolu Belediyesi tarafından, "Sünnet Şöleni" düzenlendi.

Belediye önünde düzenlenen şölende konuşan Belediye Başkanı Osman İnan, 59 çocuğun sünnet ettirildiğini söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bu tür hizmetlerin devam edeceğini belirten İnan, "Allah onların damatlığını da göstersin. İnşallah bu gençlerimiz vatana millete hayırlı evlatlar olurlar. Allah çocuklarımızın yolunu açık etsin." dedi.

İnan, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara