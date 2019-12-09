Hayrabolu'da öğrenciler yaptıkları oyuncakları LÖSEV'e gönderdi

09.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:28

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, anaokulu öğrencileri "Bir Tebessüm İçin Sen de Elini Ver" projesi kapsamında aileleriyle yaptıkları oyuncakları Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) gönderdi.

Ella Anaokulu Müdürü Deniz Temel yaptığı açıklamada, öğrencilerin aileleriyle birlikte tasarladıkları oyuncakları, LÖSEV'e gönderdiklerini söyledi.



Proje kapsamında yüze yakın oyuncak gönderdiklerini ifade eden Temel, "Projede öğrencilere, iyilik, yardımseverlik bilinci ve farkındalık duygusu kazandırmak amaçlandı. Böylece lösemili çocuklarımızın bir nebze de olsa gülmesi öğrencilerimizi mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA