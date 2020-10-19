Hayrabolu'da Muhtarlar Günü kutlandı
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Hayrabolu'da Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2020 17:41 | Son Güncelleme: 19.10.2020 17:44
Hayrabolu'da Muhtarlar Günü kutlandı

Hayrabolu ilçesinde "Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Hayrabolu ilçesinde "Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Hayrabolu Muhtarlar Derneği Başkanı Gürol Orta, Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, muhtarlığın demokrasinin yereldeki en köklü kurumu olduğunu belirtti.

Muhtarlık müessesesinin Türk kültürü ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu ifade eden Orta, "Muhtarlık, bölgesindeki halkın devlet kurumları ile ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetiminin en temel unsurlarından biri olan yönetime katılımcılığı kolaylaştırmaktadır. Hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir görevi ifade eden muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Törene Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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