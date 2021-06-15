Hayrabolu'da Mobil Atık Getirme Merkezleri hizmete girdi
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Hayrabolu'da Mobil Atık Getirme Merkezleri hizmete girdi

Hayrabolu'da Mobil Atık Getirme Merkezleri hizmete girdi
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu ilçesine, 4 adet "Mobil Atık Getirme Merkezi" yerleştirildi.

Hayrabolu ilçesine, 4 adet "Mobil Atık Getirme Merkezi" yerleştirildi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan yaptığı açıklamada, mobil atık merkezlerini ilçenin uygun noktalara konulduğunu söyledi.

Mobil merkezler sayesinde vatandaşların, ambalaj atıklarını evlerinde biriktirmek zorunda kalmayacağını ifade eden İnan, vatandaşların istedikleri gün ambalaj atıklarını ve bitkisel atık yağları bu noktalara bırakabileceğini belirtti.

Mobil merkezlerde atık elektrikli eşyalar, plastik, metal, kağıt, camla birlikte bitkisel atık yağlar için ayrı girişler bulunuyor.

Hayrabolu'da Mobil Atık Getirme Merkezleri hizmete girdi
Hayrabolu'da Mobil Atık Getirme Merkezleri hizmete girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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