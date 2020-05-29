Hayrabolu'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
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Hayrabolu'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, kolonya içen kişi hayatını kaybetti.

Hayrabolu'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
29.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:40

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, kolonya içen kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Aydınevler Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki E.Ç., evinde kolonya içerek birden fenalaştı. Ailesinin haber vermesi üzerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine götürülen E.Ç., burada yapılan müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. E.Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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