Hayrabolu Belediye Başkanı İnan karpuz hasadına katıldı

Hayrabolu ilçesinde yerli karpuz hasadı başladı.

Hayrabolu ilçesinde yerli karpuz hasadı başladı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan Emiryakup Mahallesi'ndeki hasada katıldı.

Üreticiye hayırlı kazançlar dileyen İnan, "Emiryakup Mahallemizin bereketli topraklarında yetişen karpuz hasadı tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. Rengiyle, lezzetiyle yaz aylarının vazgeçilmezi olan Emiryakup karpuzu adından söz ettirmeye devam ediyor. Üreticilerimize bol ve bereketli hasatlar diliyorum." dedi.

Mahallede ekili 200 dönüm karpuz hasat edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara