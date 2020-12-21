Haymana'daki su kuyusunda kafatası ve insan kemikleri bulunmasına ilişkin aranan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Haymana'daki su kuyusunda kafatası ve insan kemikleri bulunmasına ilişkin aranan şüpheli yakalandı

21.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:02

Ankara'nın Haymana ilçesindeki eski su kuyusunda erkek çocuğuna ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemiklerin bulunmasıyla ilgili aranan zanlı yakalanarak tutuklandı.

Ankara'nın Haymana ilçesindeki eski su kuyusunda erkek çocuğuna ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemiklerin bulunmasıyla ilgili aranan zanlı yakalanarak tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yılan Eseri Tepesi yakınındaki eski su kuyusunda yaklaşık 1,5 ay önce yapılan aramada 14 yaşındayken kaybolan M.K'ye ait olduğu değerlendirilen kafatası ve insan kemiklerinin bulunmasıyla ilgili firari zanlı İzzet G'nin Şanlıurfa'da olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Şanlıurfa ve Haymana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzzet G'yi yakaladı.

Haymana Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Haymana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kasım ayında ihbar üzerine Yılan Eseri Tepesi yakınındaki eski su kuyularında inceleme başlatılmış, yaklaşık bir hafta süren tahkikat sonucunda itfaiye ekiplerinin de katılımıyla bölgede kullanılmayan kuyuda arama yapılmıştı.

Aramada bir çocuğa ait olduğu düşünülen kafatası ve kemiklere rastlanmış, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilen kafatası ve kemiklerin, 2006 yılının aralık ayında 14 yaşındayken kaybolan M.K'ye ait olduğu ihtimali doğrultusunda polis ekiplerince çalışma yürütülmüştü.

Olayla ilgisi bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, İzzet G'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Haymana'daki su kuyusunda kafatası ve insan kemikleri bulunmasına ilişkin aranan şüpheli yakalandı
Haymana'daki su kuyusunda kafatası ve insan kemikleri bulunmasına ilişkin aranan şüpheli yakalandı
Haymana'daki su kuyusunda kafatası ve insan kemikleri bulunmasına ilişkin aranan şüpheli yakalandı
Haymana'daki su kuyusunda kafatası ve insan kemikleri bulunmasına ilişkin aranan şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay İsmail Demir Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Uğur Yücel Defne Samyeli Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Çağdaş Atan Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Haymana'daki su kuyusunda kafatası ve insan kemikleri bulunmasına ilişkin aranan şüpheli yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:02:04. #1.14#
title