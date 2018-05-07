Hayko Cepkin'in İzmir'de İşlettiği Mekan, Selde Hasar Gördü

Selçuk'ta etkili olan sağanak yağmur, bazı ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı. Çamurla gelen sel felaketinden Şirince alt geçidi de nasibini aldı. Alt geçit tamamen sel sularına teslim olurken, bazı cadde ve sokaklarda çökme meydana geldi. Felaketten şarkıcı Hayko Cepkin'in mekanı da etkilendi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Sanatçı Hayko Cepkin'in işlettiği yer de selden etkilendi. Büyük maddi hasarın oluştuğu işletmenin istinat duvarlarını yıkan yağmur suları, işletme içerisindeki çadır ve malzemelere de büyük zarar verdi.

3 SENE ÖNCE AÇMIŞTI

Cepkin, mekanını 2015 yılında İzmir'in Selçuk ilçesi Şirince mahallesindeki 9 dönümlük arazi üzerinde kurmuştu.