Hayko Cepkin'in İzmir'de İşlettiği Mekan, Selde Hasar Gördü
Ege'yi etkisi altına alan sel felaketi, Hayko Cepkin'in İzmir'deki mekanını da etkiledi. Şarkıcının işletme içerisindeki çadır ve malzemeleri maddi zarara uğradı.
Selçuk'ta etkili olan sağanak yağmur, bazı ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı. Çamurla gelen sel felaketinden Şirince alt geçidi de nasibini aldı. Alt geçit tamamen sel sularına teslim olurken, bazı cadde ve sokaklarda çökme meydana geldi. Felaketten şarkıcı Hayko Cepkin'in mekanı da etkilendi.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Sanatçı Hayko Cepkin'in işlettiği yer de selden etkilendi. Büyük maddi hasarın oluştuğu işletmenin istinat duvarlarını yıkan yağmur suları, işletme içerisindeki çadır ve malzemelere de büyük zarar verdi.
3 SENE ÖNCE AÇMIŞTI
Cepkin, mekanını 2015 yılında İzmir'in Selçuk ilçesi Şirince mahallesindeki 9 dönümlük arazi üzerinde kurmuştu.
YORUMLAR (13)
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GEÇMİŞLER OLSUN HAYKOMMCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Nedense fukaranın başına çığ düşse ne işitir ne de medyada haber yazılır! Velakin bir tanınmışın başı kaşınsa hemen anahaber olarak yayınlanır. Hani Kılıçdaroğlu demiş ya bu ülkede adalet yok diye doğru demiş adam.Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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banada para gonderin çok madurum yanıyorum sondurunCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Hayko cepkin adamsinnn ... seni eskiden cok dinlerdim simdi dinlemiyorum neden kiii demekki sorun bende:)Cevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
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Para toplayıp gönderelimCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır